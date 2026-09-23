S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Emerson Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 97,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,030 Emerson Electric-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 158,80 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Papiers am 22.09.2026 auf 154,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 58,80 Prozent gestiegen.

Emerson Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at