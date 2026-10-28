S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 97,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Emerson Electric-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102,554 Emerson Electric-Anteilen. Die gehaltenen Emerson Electric-Aktien wären am 27.10.2026 17 051,58 USD wert, da der Schlussstand 166,27 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,52 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Emerson Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 92,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at