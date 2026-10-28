Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Rentables Emerson Electric-Investment?
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 97,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Emerson Electric-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102,554 Emerson Electric-Anteilen. Die gehaltenen Emerson Electric-Aktien wären am 27.10.2026 17 051,58 USD wert, da der Schlussstand 166,27 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,52 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Emerson Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 92,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Emerson Electric Co.
|152,05
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.