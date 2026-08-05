Emerson Electric Aktie

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WKN: 850981 / ISIN: US2910111044

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Frühe Investition 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Emerson Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Emerson Electric-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emerson Electric-Anteile bei 101,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Emerson Electric-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,951 Emerson Electric-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 15 717,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,17 Prozent erhöht.

Der Emerson Electric-Wert an der Börse wurde auf 86,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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