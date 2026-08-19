Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Investmentbeispiel
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Emerson Electric-Papier statt. Diesen Tag beendete das Emerson Electric-Papier bei 131,59 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Emerson Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,599 Emerson Electric-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 199,03 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 18.08.2026 auf 157,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19,90 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Emerson Electric belief sich jüngst auf 90,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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