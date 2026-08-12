S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emerson Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Emerson Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Emerson Electric-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emerson Electric-Anteile bei 53,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Emerson Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,853 Emerson Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 304,58 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 11.08.2026 auf 164,38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 204,58 Prozent.

Emerson Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at