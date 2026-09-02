S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emerson Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Emerson Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,946 Emerson Electric-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Emerson Electric-Papiers auf 147,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,67 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Emerson Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 85,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at