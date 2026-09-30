Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Lukratives Emerson Electric-Investment?
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emerson Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Emerson Electric-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 94,20 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Emerson Electric-Aktie investierten, hätten nun 10,616 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 669,21 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Papiers am 29.09.2026 auf 157,24 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +66,92 Prozent.
Am Markt war Emerson Electric jüngst 88,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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