S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Emerson Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Emerson Electric-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 129,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 77,501 Emerson Electric-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 147,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 392,70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,93 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Emerson Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 82,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at