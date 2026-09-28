S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Entergy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Entergy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,63 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Entergy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 201,491 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 860,97 USD, da sich der Wert einer Entergy-Aktie am 25.09.2026 auf 98,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 98,61 Prozent vermehrt.

Entergy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at