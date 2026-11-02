Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Entergy-Investition
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.11.2016 wurde das Entergy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 28,003 Entergy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 110,11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 083,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 208,35 Prozent erhöht.
Entergy wurde am Markt mit 52,69 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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