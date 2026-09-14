Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Lukrative Entergy-Anlage?
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr eingefahren
Am 14.09.2025 wurde das Entergy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Entergy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 90,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,108 Entergy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,66 USD, da sich der Wert eines Entergy-Anteils am 11.09.2026 auf 105,33 USD belief. Mit einer Performance von +16,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Entergy wurde am Markt mit 50,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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