Entergy Aktie

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WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

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Entergy-Investment im Blick 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entergy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Entergy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Entergy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Entergy-Papier an diesem Tag 39,40 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,381 Entergy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Entergy-Aktie auf 107,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 720,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 172,03 Prozent.

Der Börsenwert von Entergy belief sich jüngst auf 49,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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