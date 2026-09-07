Entergy Aktie

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WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

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Entergy-Investment im Blick 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entergy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Entergy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Entergy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Entergy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 249,159 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 107,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 727,30 USD wert. Das entspricht einem Plus von 167,27 Prozent.

Der Börsenwert von Entergy belief sich jüngst auf 50,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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