Entergy Aktie

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WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

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Entergy-Anlage im Blick 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Entergy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Entergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Entergy-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,43 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Entergy-Aktie investiert, befänden sich nun 2,023 Entergy-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Entergy-Aktie auf 111,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,89 USD wert. Mit einer Performance von +124,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Entergy war somit zuletzt am Markt 53,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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