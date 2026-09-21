Entergy Aktie

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WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

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Performance unter der Lupe 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Entergy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Entergy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Entergy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Entergy-Aktie bei 48,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,627 Entergy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 104,17 USD, da sich der Wert einer Entergy-Aktie am 18.09.2026 auf 102,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,42 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Entergy belief sich zuletzt auf 48,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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