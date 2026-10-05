Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Performance unter der Lupe
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entergy-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Entergy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Entergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,727 Entergy-Anteilen. Die gehaltenen Entergy-Anteile wären am 02.10.2026 275,15 USD wert, da der Schlussstand 100,91 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 175,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Entergy bezifferte sich zuletzt auf 48,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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