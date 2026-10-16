EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Langfristige Performance
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EOG Resources-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,62 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 11,158 Anteile im Depot. Die gehaltenen EOG Resources-Aktien wären am 15.10.2026 1 702,97 USD wert, da der Schlussstand 152,62 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 702,97 USD, was einer positiven Performance von 70,30 Prozent entspricht.
EOG Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EOG Resources Inc.
|
16:03
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu EOG Resources Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EOG Resources Inc.
|137,25
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow fester -- ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow legt im Freitagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.