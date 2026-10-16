EOG Resources Aktie

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WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

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Langfristige Performance 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EOG Resources-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,62 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 11,158 Anteile im Depot. Die gehaltenen EOG Resources-Aktien wären am 15.10.2026 1 702,97 USD wert, da der Schlussstand 152,62 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 702,97 USD, was einer positiven Performance von 70,30 Prozent entspricht.

EOG Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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