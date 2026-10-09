S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.10.2023 wurde die EOG Resources-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der EOG Resources-Aktie betrug an diesem Tag 127,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,786 EOG Resources-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,72 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Anteils am 08.10.2026 auf 148,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,72 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von EOG Resources bezifferte sich zuletzt auf 75,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at