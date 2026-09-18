EOG Resources Aktie

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WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

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EOG Resources-Investmentbeispiel 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EOG Resources-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EOG Resources-Anteile bei 74,25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,347 EOG Resources-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,92 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 17.09.2026 auf 145,47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 95,92 Prozent gleich.

EOG Resources wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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