EOG Resources Aktie

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WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

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EOG Resources-Anlage unter der Lupe 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das EOG Resources-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,84 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105,441 EOG Resources-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 155,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 408,69 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 408,69 USD entspricht einer Performance von +64,09 Prozent.

Alle EOG Resources-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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