S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EOG Resources von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EOG Resources-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 131,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,606 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 1 075,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,41 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 075,52 USD, was einer positiven Performance von 7,55 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von EOG Resources bezifferte sich zuletzt auf 75,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at