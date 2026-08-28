S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in EOG Resources von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EOG Resources-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden EOG Resources-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 90,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in EOG Resources-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,109 EOG Resources-Aktien. Die gehaltenen EOG Resources-Aktien wären am 27.08.2026 160,24 USD wert, da der Schlussstand 144,50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,24 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte EOG Resources einen Börsenwert von 75,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at