S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EOG Resources-Aktie gebracht.

Das EOG Resources-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das EOG Resources-Papier an diesem Tag 130,17 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 76,823 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 147,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 328,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,28 Prozent erhöht.

EOG Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at