Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Profitables Equifax-Investment?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equifax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 01.09.2016 wurden Equifax-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 133,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Equifax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75,137 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 189,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 212,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,13 Prozent gesteigert.
Equifax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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