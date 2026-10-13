Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Equifax-Investition im Blick
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Equifax von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Equifax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 178,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,048 Equifax-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 147,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 257,48 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17,43 Prozent.
Der Equifax-Wert an der Börse wurde auf 17,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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