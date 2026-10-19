S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Equinix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Equinix-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 813,93 USD. Bei einem Equinix-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,286 Equinix-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 113,82 USD, da sich der Wert eines Equinix-Anteils am 16.10.2026 auf 985,98 USD belief. Das entspricht einem Plus von 21,14 Prozent.

Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 97,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at