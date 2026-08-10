S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Equinix-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 797,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equinix-Aktie investiert, befänden sich nun 1,253 Equinix-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Equinix-Anteile wären am 07.08.2026 1 306,59 USD wert, da der Schlussstand 1 042,62 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 30,66 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 102,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at