S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Equinix-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Equinix-Anteile an diesem Tag bei 881,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,341 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 1 035,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 749,00 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,49 Prozent.

Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at