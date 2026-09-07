Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|Frühe Anlage
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Equinix-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Equinix-Anteile an diesem Tag bei 881,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,341 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 1 035,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 749,00 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,49 Prozent.
Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equinix Inc
Analysen zu Equinix Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Equinix Inc
|879,20
|-1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.