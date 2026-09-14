S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equinix-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Equinix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Equinix-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 355,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equinix-Aktie investiert, befänden sich nun 0,281 Equinix-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 292,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 037,72 USD belief. Das entspricht einem Plus von 192,08 Prozent.

Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at