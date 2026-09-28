S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Equinix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Equinix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Equinix-Aktie betrug an diesem Tag 720,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equinix-Aktie investiert, befänden sich nun 13,870 Equinix-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (1 008,08 USD), wäre das Investment nun 13 982,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,82 Prozent angezogen.

Equinix wurde am Markt mit 99,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at