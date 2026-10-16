Equity Residential Aktie

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WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070

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Hochrechnung 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Equity Residential-Aktie: Hätte sich eine Investition in Equity Residential von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor Jahren Equity Residential-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.10.2025 wurden Equity Residential-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 61,50 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 162,602 Equity Residential-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 61,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 947,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,52 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Equity Residential bezifferte sich zuletzt auf 47,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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