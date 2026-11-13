Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Rentable Equity Residential-Investition?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equity Residential-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Equity Residential-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,687 Equity Residential-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,84 USD, da sich der Wert eines Equity Residential-Papiers am 12.11.2026 auf 63,93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,84 Prozent gleich.
Equity Residential erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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