S&P 500-Wert Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equity Residential von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Equity Residential-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Equity Residential-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Equity Residential-Anteile 85,59 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 116,836 Equity Residential-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 589,67 USD, da sich der Wert eines Equity Residential-Papiers am 03.09.2026 auf 64,96 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 24,10 Prozent.

Equity Residential war somit zuletzt am Markt 50,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at