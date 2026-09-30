Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Performance unter der Lupe
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Essex Property Trust-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 212,09 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Essex Property Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,471 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,16 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Anteils am 29.09.2026 auf 273,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,16 Prozent angewachsen.
Am Markt war Essex Property Trust jüngst 17,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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