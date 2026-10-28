Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Lohnende Essex Property Trust-Anlage?
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Essex Property Trust-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 206,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Essex Property Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,841 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (274,85 USD), wäre die Investition nun 1 330,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 33,05 Prozent vermehrt.
Am Markt war Essex Property Trust jüngst 17,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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