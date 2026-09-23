Essex Property Trust Aktie

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WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

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Hochrechnung 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Essex Property Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 267,84 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Essex Property Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 37,336 Essex Property Trust-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 274,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 258,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust bezifferte sich zuletzt auf 17,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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