S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Essex Property Trust-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Essex Property Trust-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Essex Property Trust-Aktie bei 237,52 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Essex Property Trust-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,102 Essex Property Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 746,38 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Papiers am 01.09.2026 auf 279,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,46 Prozent vermehrt.

Der Essex Property Trust-Wert an der Börse wurde auf 18,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at