Vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Essex Property Trust-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Essex Property Trust-Papier letztlich bei 214,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Essex Property Trust-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,572 Essex Property Trust-Aktien. Die gehaltenen Essex Property Trust-Anteile wären am 24.11.2026 12 834,39 USD wert, da der Schlussstand 275,58 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,34 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust bezifferte sich zuletzt auf 17,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at