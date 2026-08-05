S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Essex Property Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Essex Property Trust-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 243,92 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Essex Property Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,100 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (287,21 USD), wäre die Investition nun 1 177,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,75 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Essex Property Trust zuletzt 18,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at