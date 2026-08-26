Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Lukrative Essex Property Trust-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.08.2025 wurden Essex Property Trust-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Essex Property Trust-Aktie bei 264,77 USD. Bei einem Essex Property Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,777 Essex Property Trust-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 292,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 102,84 USD wert. Mit einer Performance von +10,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Essex Property Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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