S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Essex Property Trust von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Essex Property Trust-Papier statt. Zum Handelsende stand die Essex Property Trust-Aktie an diesem Tag bei 331,98 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 30,122 Essex Property Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 979,40 USD, da sich der Wert einer Essex Property Trust-Aktie am 03.11.2026 auf 264,90 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,21 Prozent.

Essex Property Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at