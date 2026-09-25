S&P 500-Wert Estée Lauder Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Estée Lauder Companies von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Estée Lauder Companies-Aktien gewesen.

Am 25.09.2016 wurden Estée Lauder Companies-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 88,15 USD. Bei einem Estée Lauder Companies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,344 Estée Lauder Companies-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 081,91 USD, da sich der Wert eines Estée Lauder Companies-Papiers am 24.09.2026 auf 95,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,19 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Estée Lauder Companies betrug jüngst 35,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at