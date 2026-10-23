Estée Lauder Companies Aktie

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WKN: 897933 / ISIN: US5184391044

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Langfristige Anlage 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Estée Lauder Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Estée Lauder Companies von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Estée Lauder Companies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.10.2016 wurde das Estée Lauder Companies-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 86,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 115,594 Estée Lauder Companies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 451,74 USD, da sich der Wert eines Estée Lauder Companies-Papiers am 22.10.2026 auf 107,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,52 Prozent.

Der Estée Lauder Companies-Wert an der Börse wurde auf 37,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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