Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Langfristige Investition
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Estée Lauder Companies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Estée Lauder Companies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 112,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,875 Estée Lauder Companies-Anteilen. Die gehaltenen Estée Lauder Companies-Anteile wären am 05.11.2026 955,45 USD wert, da der Schlussstand 107,65 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 4,46 Prozent gleich.
Estée Lauder Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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