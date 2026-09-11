Estée Lauder Companies Aktie

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WKN: 897933 / ISIN: US5184391044

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Estée Lauder Companies-Performance im Blick 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Wert Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Estée Lauder Companies von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Estée Lauder Companies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Estée Lauder Companies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 153,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65,232 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 292,89 USD wert. Mit einer Performance von -37,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Estée Lauder Companies einen Börsenwert von 35,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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