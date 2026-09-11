Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Estée Lauder Companies-Performance im Blick
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Estée Lauder Companies von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Estée Lauder Companies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 153,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65,232 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 292,89 USD wert. Mit einer Performance von -37,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Estée Lauder Companies einen Börsenwert von 35,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Analysen zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|83,28
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.