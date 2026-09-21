Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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Everest Reinsurance Group-Performance 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Everest Reinsurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Everest Reinsurance Group-Anteile bei 252,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,954 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 482,21 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 18.09.2026 auf 374,85 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,22 Prozent angezogen.

Everest Reinsurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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