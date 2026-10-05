Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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Langfristige Performance 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Everest Reinsurance Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.10.2025 wurde das Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 356,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,280 Everest Reinsurance Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,20 USD, da sich der Wert eines Everest Reinsurance Group-Papiers am 02.10.2026 auf 368,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Everest Reinsurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 14,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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