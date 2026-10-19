S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everest Reinsurance Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Everest Reinsurance Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Everest Reinsurance Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Everest Reinsurance Group-Anteile an diesem Tag bei 276,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 36,148 Everest Reinsurance Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 065,21 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 16.10.2026 auf 389,10 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 065,21 USD entspricht einer Performance von +40,65 Prozent.

Everest Reinsurance Group wurde am Markt mit 14,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at