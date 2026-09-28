Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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Rentabler Everest Reinsurance Group-Einstieg? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Everest Reinsurance Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Everest Reinsurance Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Everest Reinsurance Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Everest Reinsurance Group-Aktie bei 193,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,779 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 180,34 USD, da sich der Wert eines Everest Reinsurance Group-Papiers am 25.09.2026 auf 370,43 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 19 180,34 USD, was einer positiven Performance von 91,80 Prozent entspricht.

Everest Reinsurance Group war somit zuletzt am Markt 14,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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