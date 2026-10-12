Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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Everest Reinsurance Group-Investition 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Everest Reinsurance Group von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Everest Reinsurance Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Everest Reinsurance Group-Papier bei 393,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,539 Everest Reinsurance Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 368,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,48 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Everest Reinsurance Group einen Börsenwert von 14,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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